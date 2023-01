Vlachodimos ataca registo de Preud'homme: "Mostra bem que tem qualidade"

Vlachodimos prestes a fzer hitória na baliza do Benfica

Pode igualar o antigo internacional belga ante o Varzim como o guardião estrangeiro com mais jogos pelo Benfica.

Titular indiscutível de Roger Schmidt, Vlachodimos ataca terça-feira, diante do Varzim, uma marca histórica de águia ao peito: pode igualar Michel Preud'homme como o guarda-redes estrangeiro com mais partidas pelo Benfica.

O mítico internacional belga fechou o seu percurso na Luz com 199 desafios, de 1994 a 1999, registo a que Vlachodimos, com 198 jogos, aponta na visita ao terreno do Varzim, na Taça de Portugal.