Vlachodimos: "Assim que pões o teu pé na relva, esqueces isso"

Declarações do guarda-redes do Benfica numa reportagem do canal de Youtube "Ausherzspiel".

Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, em declarações numa reportagem do canal de Youtube "Ausherzspiel", da qual é o protagonista, falou sobre o "formigueiro" que sente antes dos jogos e dos arrepios ao ouvir o hino do Benfica no estádio.

"Tens sempre um formigueiro no estômago antes dos jogos, no túnel ou quando sais para o campo, mas assim que pões o teu pé na relva esqueces isso. Desenvolve-se uma visão de túnel e bloqueia-se tudo à tua volta", começou por dizer o guardião grego.

"É sempre especial vermos uma coreografia na bancada ou, aqui no Benfica, curvarmo-nos perante os adeptos antes do jogo. Quando se ouve o hino do Benfica e todo o estádio canta... Isso dá-me arrepios", concluiu.