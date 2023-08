Vlachodimos apontado ao futebol inglês após discussão com Schmidt

Manchester United admite avançar pelo guardião da Luz em caso de saída de Dean Henderson, desejado por Crystal Palace e Nottingham Forest.

Excluído dos convocados do jogo com o Estrela da Amadora após a discussão com Roger Schmidt, Vlachodimos desperta agora o interesse do Manchester United. Os red devils podem perder Dean Henderson, atual suplente de Onana, que chegou este ano ao clube, e olham por isso com agrado para o camisola 99 da Luz, segundo revelou o jornalista Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado.

Com o mercado ainda aberto, o clube de Bruno Fernandes e Diogo Dalot pondera a possibilidade de avançar pelo internacional helénico como opção para ser a alternativa a Onana. Isto porque Henderson deseja sair para jogar mais, tendo Crystal Palace e Nottingham Forest manifestado já o seu interesse.