Vlachodimos admite saída do Benfica como melhor solução

Camisola 99 sente-se injustiçado e surpreendido com as críticas de Roger Schmidt. Após a discussão, vê fim da ligação como a melhor solução

A discussão entre Vlachodimos e Roger Schmidt teve consequências imediatas com a exclusão do guarda-redes das contas do jogo com o Estrela da Amadora e pode levar à saída do camisola 99 da Luz. Esta é, segundo apurou O JOGO, vista pelo internacional grego como a melhor solução depois do desentendimento com o treinador.

O internacional grego foi titular nos dois primeiros jogos da época e nem no banco esteve diante do Estrela da Amadora. Ajax e Manchester United foram no domingo noticiados como interessados no jogador.

O guardião, que foi praticamente indiscutível nos cinco anos anteriores no clube, e nomeadamente com Schmidt, não gostou de ver o técnico apontar-lhe erros publicamente e sentiu-se, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, injustiçado. O futebolista de 29 anos ficou surpreendido com a posição de Roger Schmidt, algo que não esperava. Aliás, estava a contar com uma manifestação de apoio por parte do seu líder técnico perante algumas críticas de adeptos. Com Samuel Soares lançado como titular ante o Estrela da Amadora e Trubin contratado como opção de futuro para agarrar a posição, o Benfica, depois do sucedido, não colocará entraves a uma saída mediante a devida compensação.

A situação será avaliada nos próximos dias, sendo que a discussão entre guarda-redes helénico e treinador despertou desde logo a atenção de vários clubes, que procuram soluções para reforçar as suas balizas. Ajax e Manchester United estão já a seguir com mais detalhe o processo.

Depois de na temporada passada ter encetado negociações com o Benfica para contratar Vlachodimos, num processo que acabou por não avançar, o Ajax pode voltar à carga, segundo revelou o jornal grego "Sportime", até porque os neerlandeses perderam seu titular, Gerónimo Rulli, afastado pelo menos final do ano devido a lesão no ombro direito.

Já os red devils olham para o camisola 99 como uma opção para ser alternativa a Onana, chegado este ano a Manchester para ser o titular, em caso de saída de Dean Henderson. O guardião inglês é o número 2 para Erik ten Hag, mas este quer sair para jogar, como sucedeu em 2022/23. O Nottingham Forest, que assegurou a sua cedência na época passada, mantém o interesse apesar de já ter contratado Matt Turner ao Arsenal, sendo que o Crystal Palace negoceia também com os red devils a contratação de Henderson, para concorrer com Sam Johnstone, pois Guaita está de saída.

Riscado do jogo com o Estrela da Amadora face à discussão com Schmidt, que confrontou quando soube que ia ser suplente, Vlachodimos tem ordens para apresentar-se na terça-feira no Benfica Campus para o regresso ao trabalho a pensar no Gil Vicente (dia 26), tal como sucede com o restante plantel, após os dois dias de folga concedidos à equipa. A situação ocorrida com o internacional grego é vista nesta altura na Luz como uma opção técnica, razão pela qual está previsto que o guardião volte aos trabalhos com os companheiros. "Queria ter frescura na posição. A performance não foi excelente e quis dar energia e puxar pela concorrência", explicou após o jogo de sábado Schmidt, sem comentar a discussão com Vlachodimos.

Antigo jogador do Benfica e adjunto de José Antonio Camacho e de Giovanni Trapattoni, em 2003/04 e 2004/05, respetivamente, Álvaro Magalhães entende que "só há uma solução, é Vlachodimos procurar outra equipa". A O JOGO, admite que esta "não é uma situação fácil" e realça: "Não compreendo as declarações do treinador sobre a exibição de Vlachodimos no Bessa. Já demonstrou no passado que foi dos jogadores mais decisivos do Benfica." Considerou ainda que as notícias e a chegada de mais concorrência e as críticas públicas do técnico "afetam qualquer jogador e sobretudo um guarda-redes". O antigo lateral-esquerdo defende que este processo "fragiliza" o guardião e, apesar de expressar as suas dúvidas quanto à opção de Schmidt em retirar o camisola 99 da baliza, atira: "Se houve uma discussão e uma falta de respeito então as coisas são diferentes."

Samuel Soares titular na Liga como Bruno Varela

Roger Schmidt não gostou da exibição de Vlachodimos no Estádio do Bessa, no desaire por 3-2 com o Boavista, razão pela qual decidiu mudar o dono da baliza, tendo apostado frente ao Estrela da Amadora em Samuel Soares. O guardião, quarto futebolista das camadas jovens lançado pelo técnico alemão na equipa principal, além de António Silva, João Neves e Cher Ndour - mas apenas o terceiro como titular, pois o médio italiano foi apenas suplente utilizado -, alcançou um feito que desde Bruno Varela ninguém atingia na Luz. O atual dono da baliza do V. Guimarães fora o último guardião da formação a alinhar de início num jogo do campeonato, então em 2017/18, sob o comando de Rui Vitória.