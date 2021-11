Vlachodimos: a razão por ter escolhido a Grécia e um lugar entre os postes: "Era o mais novo"

Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica e da seleção da Grécia (Gerardo Santos / Global Imagens)

Ligação familiar foi preponderante para pousar, há quatro anos, a camisola da Alemanha, com uma medalha de ouro ao peito. Idade superior do irmão fê-lo calçar as luvas

Natural da Alemanha, filho de pais nascidos na Grécia, Vlachodimos trocou, em 2017, a seleção sub-21 germânica pela helénica, surpreendentemente, já que se sagrara, nesse ano e escalão, campeão europeu. O coração, porém, falou mais alto do que o sucesso e o guardião do Benfica enveredou uma carreira internacional com outras cores.

"Depois desse campeonato decidi jogar pela Grécia. Foi algo que veio de dentro de mim, porque os meus pais são gregos, a minha família é grega. Gostei muito de jogar com a equipa alemã, mas foi o caminho que percorri. [A decisão] pode ter parecido difícil, mas quando vem de dentro, é mais fácil. Eu queria jogar pela Grécia", revelou Vlachodimos, em entrevista concedida ao jornal desportivo "Marca".

Antes dessa troca de camisola, ocorrida após o fim do Europeu sub-21, em 2017, o guardião das águias representara a Alemanha sub-17 no Campeonato do Mundo e no da Europa em 2011, num total de 12 jogos disputados como titular.

O dono da baliza encarnada nascera, em 1994, na Alemanha, anos após os pais para lá emigrarem, oriundos da Grécia, por "motivos de trabalho". Todavia, Odysseas sente-se grego de origem e essa ligação, ainda que distante, faz-se através, não só do futebol, mas também culturalmente: "Em casa, falamos grego", notou.

Em jeito de retrospetiva, e recuando ainda mais no tempo, antes do início da carreira desportiva, o guardião do Benfica explicou à publicação espanhola o porquê de ter decidido calçar também luvas, além de chuteiras. Mais uma vez: família à mistura.

"O meu irmão, como mais velho, só queria rematar à baliza. Portanto, eu era o mais novo e tinha de ser o guarda-redes. Nunca joguei mais nada, porque sou guarda-redes desde que era criança. Devo agradecer ao meu irmão [risos]", confessou Vlachodimos.