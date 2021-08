"Vlachodimos à frente de Helton Leite? Isto não lhe garante nada"

Jorge Jesus comentou a disputa por um lugar a titular entre Vlachodimos e Helton Leite.

Vlachodimos ganhou o lugar a titular na baliza do Benfica a Helton Leite e Jorge Jesus explicou o porquê da mudança, relativamente à época passada. Ainda assim, "avisou" o grego que não tem o lugar cativo.

"Tudo tem uma lógica nas decisões que tomamos. A lógica do Vlachodimos começar a jogar teve a ver com a expulsão do Helton Leite [na Taça de Portugal com o Sp. Braga]. Não podia começar o campeonato e tendo o primeiro jogo, de Champions com o Spartak Moscovo, foi por aí que a balança melhorou para o lado do Vlachodimos. Foi a primeira decisão, jogou, a equipa ganhou e no segundo jogo o Helton não podia jogar", referiu.

"Isso não lhe dá segurança nenhuma: nem a ele nem a nenhum. Em todos os jogos é possível haver alternância de lugar. Mas os guarda-redes não têm muitas hipóteses, ao contrário de outros jogadores que podem jogar em várias posições. Isto não lhe garante nada: só que começou estes primeiros jogos e vamos ver daqui para o futuro", acrescentou.