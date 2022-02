"Vitória em Tondela? Nem tudo estava errado antes, nem agora está tudo certo"

Declarações do treinador do Benfica, na antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para este sábado

Vitória em Tondela foi o início de algo positivo? "Não foi só o jogo de Tondela. Tenho elogiado o compromisso e a atitude, mesmo noutros jogos. Nem tudo estava errado antes, nem agora está tudo certo. Temos de ter consciecnai que há coisas a melhorar, tanto defensivamente como ofensivamente. Há que trabalhar para que a nossa equipa seja mais forte."

Darwin é o melhor jogador da liga depois da saída de Luis Díaz? "É um dos bons jogadores que estão na nossa liga. É um jogador com a qualidade que todos reconhecem. Mas não gosto muito de individualizar, acreditamos muito no coletivo."