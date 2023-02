"Vitória do FC Porto em Alvalade garante campeonato até ao fim. O Benfica não se pode distrair"

ENTREVISTA, PARTE II - Vitória do FC Porto no clássico deve alertar encarnados para a Liga. Álvaro Magalhães e Shéu concordam que seguir em frente na Champions dá gás para a luta pelo título e que as águias podem sonhar com a orelhuda. Enzo não gera saudade.

"O Benfica, sem dúvida, pode bater-se contra qualquer equipa europeia. Tem tido prestações de grande nível contra equipas de grande nível. Pode chegar aos antípodas. Com esta concentração vai lutar por tudo até ao fim", vaticinou Shéu, avisando que para o Benfica ser campeão tem de saber gerir a informação: "Não se pode distrair com fait-divers. Nesta altura, podem aparecer notícias e isso não pode afetar."

Álvaro Magalhães expressou apreensão com o sucesso do FC Porto no clássico. "Esta vitória em Alvalade garante campeonato até ao fim. O Benfica tem de estar preparado. Não se pode distrair. A segunda volta é sempre mais difícil. Se o Benfica chegar aos quartos de final ganha motivação na Liga", apontou, recordando o título que obteve como adjunto de Trapattoni: "Este ano faz-me lembrar 2004/05. Foram os sócios que conseguiram que o Benfica fosse campeão. Isso transmite-se hoje na Luz."

A saída de Enzo não preocupa. "Até agora não me pareceu fazer muita falta. Estão a valorizar-se os que não jogavam e que metiam pressão nos outros. Há quatro ou cinco opções, não é um problema", atira Shéu.

Quanto a Grimaldo, o antigo lateral percebe que não se possam gastar milhões na renovação: "Para sair tem de ser para um Real Madrid, um Barcelona, um clube da dimensão do Benfica. Tem sido um grande profissional, mas há muitos laterais esquerdos e o Benfica tem de pensar na parte financeira."