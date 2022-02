Vitória do Benfica em Tondela "não foi apenas consequência das palavras do presidente"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Tondela (1-3)

Adeptos: "Dar uma palavra aos adeptos, que estiveram em presença considerável. Contribuíram para a vitória."

Peso das palavras de Rui Costa: "Temos de ouvir as palavras do presidente. Temos de agregar as palavras aquilo que temos vindo a fazer. Não foi consequência apenas das palavras do presidente. Teve a ver com o trabalho, com as dinâmicas. A equipa vinha jogando de uma forma diferente. Temos implementado coisas novas, é normal. Os jogadores precisam de tempo. Hoje já demos uma amostra daquilo que a equipa é capaz de fazer."

Objetivos: "O foco é o jogo a jogo. O objetivo é chegar ao primeiro lugar e ser campeão. Antes de chegarmos ao primeiro temos de chegar ao segundo. A Liga dos Campeões, também, é um objetivo importante."