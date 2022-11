Vítor Roque e Fernando Ovelar: duas promessas no radar do Benfica

Com apenas 17 anos e já em evidência na Taça Libertadores, Vítor Roque tem cláusula de 100 milhões de euros. Fernando Ovelar, de 18 anos, está a aparecer no Cerro Porteño.

Grande destaque da época agora finalizada no Brasil, Vítor Roque foi observado ao vivo por emissários do Benfica. A informação correu célere na comunicação social brasileira, até porque se trata de uma das maiores promessas do futebol local. Aos 17 anos, o avançado do Athletico Paranaense concluiu o currículo da temporada com 14 golos e quatro assistências, tendo sido uma das figuras de maior destaque da Taça Libertadores.

Segundo foi revelado, Benfica e Atlético de Madrid avaliaram o dianteiro no último jogo com o Botafogo. Aliás, não é a primeira vez que Vítor Roque tem sido associado a alguns colossos, dado que foi apontado a emblemas como Real Madrid, Barcelona e Juventus. O único "problema" é que a jovem promessa já está blindado com uma cláusula de rescisão de... 100 milhões de euros para a Europa.

Também dianteiro, embora mais extremo pela direita, Fernando Ovelar foi outro dos alvos das águias e, segundo apurámos, também do Atlético de Madrid no continente americano. Aos 18 anos, começa a despontar ao serviço do Cerro Porteño, autor de um golo nos 15 jogos que realizou nesta época.