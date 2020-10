Vítor Paneira juntou-se a Noronha Lopes e respondeu a Pinto da Costa

Antigo jogador do Benfica é mandatário da lista de João Noronha Lopes.

Continuam a dar que falar as declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, sobre a candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica.

"Qualquer indivíduo que queira ser presidente do Benfica a primeira coisa que tem de dizer é mal de mim. Nem os conheço, surgiu agora um dos hambúrgueres, o Noronha Lopes, meteu-se comigo, mas nem vi. Vou perder tempo? Os benfiquistas que sentem o Benfica... Só vão votar nele os que forem ao McDonalds, com meia dúzia de frases feitas", afirmou o presidente do FC Porto, em entrevista à TVI.

Noronha Lopes respondeu pouco depois a Pinto da Costa, ainda na quinta-feira, e, na sexta-feira, foi a vez de Vítor Paneira, mandatário da lista do candidato à liderança do clube da Luz, atirar-se às declarações do dirigente rival.

"Os hambúrgueres são mais caros, precisam de desconto. Se fossemos à fruta seria mais barato", atirou Paneira, ex-jogador do Benfica.