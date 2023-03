Visto como o futuro das redes italianas, guarda-redes volta à agenda do Benfica

Aos 21 anos, Elia Caprile é visto como o futuro das redes italianas e está também na lista do Nápoles. O Leeds ainda tem 25 por cento de uma futura transferência, que deverá avançar no final da época.

Elia Caprile é um dos nomes que está em cima da mesa do Benfica, estando o guardião de 21 anos do Bari muito bem referenciado pelo departamento de prospeção dos encarnados, como O JOGO noticiou oportunamente.

Guardião do Bari é uma das opções que os encarnados avaliam para a nova temporada

Na quinta-feira, vários órgãos de comunicação italianos voltaram ao tema para garantirem que o internacional sub-21, visto como grande promessa das redes transalpinas e candidato futuro à seleção de Itália, vai mesmo deixar o emblema da 2.ª divisão italiana e que o seu destino será Nápoles ou... Luz.

Com 31 jogos na temporada, Caprile chegou em julho a Bari, contratado aos ingleses do Leeds, que emprestaram o guardião em 2021/22 ao Pro Patria, também de Itália. O guarda-redes não vingou nos sub-23 dos britânicos, que seguraram, apesar de tudo, 25 por cento do seu passe.

Com contrato em vigor até 2025, o internacional sub-21 italiano está avaliado em 1,8 milhões de euros pelo site especializado Transfermarkt

O natural de Verona mostrou credenciais e entrou nos planos do Nápoles, cujo presidente (Aurelio de Laurentiis) é pai do líder do Bari (Luigi de Laurentiis), mas as águias já se informaram. "Conversei com o chefe de scouting do Benfica, Pedro Ferreira, e ele informou-me que gostam muito do Elia", afirmou Graziano Battistini, empresário de Caprile, a O JOGO, a 5 de janeiro.