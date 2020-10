Vinícius segue para o Tottenham: as condições e os valores em causa

No final do encontro com o Moreirense, Jesus já tinha aberto a porta à saída do atacante. Este acerto abre agora uma vaga no ataque, que o técnico pretenderá ver colmatada com a vinda de Bruno Henrique

Carlos Vinícius prepara-se para ingressar na Premier League, pois vai ser reforço do Tottenham, de José Mourinho. Segundo apurou O JOGO, o avançado vai ser emprestado ao clube londrino, que além de assegurar os salários e pagar uma verba considerável pela cedência fica ainda com uma opção de compra que deverá rondar os 45 milhões de euros, à qual poderá ser abatido o montante pago agora.

Com a chegada de Jorge Jesus ao Benfica, o espaço de Vinícius viu-se reduzido, uma vez que as suas características não encaixam na estratégia que o técnico pretende implementar, e depois da contratação de Darwin Núñez, que chegou por 24 milhões de euros, o avançado foi colocado no mercado.

E se numa primeira fase o objetivo das águias seria até transferir o atleta, por quem Vieira chegou a garantir ter recusado ofertas no valor de 60 milhões de euros em janeiro, o negócio acabou por ser concluído apenas com um empréstimo aos spurs.

O ex-Nápoles viu a porta da saída mais aberta por Jorge Jesus no final do encontro com o Moreirense. "Se deixámos sair o Rúben Dias por que razão não deixaríamos sair o Vinícius?", frisou, alertando para o facto de estar obrigado a respeitar também as necessidades do clube. Com esta vaga, os desejos do técnico apontam para a vinda de Bruno Henrique (além do médio Gerson) do Flamengo, devendo este negócio ser retomado de imediato, ficando o jovem Gonçalo Ramos como opção de recurso caso não seja concluído com êxito o ataque às peças da ex-equipa de Jesus.

Rei dos goleadores na I Liga

Depois dos oito golos marcados em 2018/19 no campeonato, em apenas seis meses de empréstimo ao Rio Ave, período após o qual foi cedido ao Mónaco, Carlos Vinícius regressou este ano a Portugal para se sagrar o rei dos goleadores da I Liga.

O até agora camisola 95 das águias faturou por 18 vezes no principal escalão do futebol português, batendo a concorrência de Pizzi e Taremi, que fecharam a prova com os mesmos golos, por uma questão de minutos. No total da temporada, Vinícius somou 24 tentos, sendo batido apenas pelos 30 de Pizzi. Em 2020/21 estava em branco e com apenas 36".