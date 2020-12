Vinícius está "muito feliz" no Tottenham com o "fantástico" José Mourinho

Avançado brasileiro, emprestado pelo Benfica, é o melhor marcador dos spurs na Liga Europa e já foi utilizado pelo técnico português em seis jogos

Carlos Vinícius, avançado do Tottenham, ingressou nos spurs a pedido de José Mourinho para concorrer com Harry Kane e Son. Desde o mês de outubro, o brasileiro justificou a aposta ao marcar e assistir por três vezes num total de seis jogos, registo pessoal que lhe trouxe felicidade e alento.

"Sinto-me muito feliz com este início no Tottenham e por ajudar a equipa, mas estou muito motivado para fazer ainda mais. Todo o plantel e a equipa técnica receberam-me muito bem, sinto-me em casa", frisou Vinícius, cuja integração em Londres foi facilitada pelo compatriota Lucas Moura.

Carlos Vinícius confessou a importância individual de contribuir diretamente para os triunfos da equipa do Tottenham - é até o melhor marcador dos ingleses na Liga Europa -, e explicou quais as razões para a boa campanha dos spurs até ao momento (poder continuar).

"É importante chegar a um novo clube, com um novo desafio, e fazer golos. Isso dá ainda mais confiança. Mas tudo é fruto do trabalho coletivo. Temos um plantel com jogadores de grande qualidade e um treinador fantástico. Temos tudo para fazer uma grande temporada", perspetivou o avançado.

Carlos Vinícius ressalvou, em entrevista ao jornal brasileiro Globoesporte, que no futuro "há que focar no trabalho" e continuar a "pensar jogo a jogo" na Premier League e demais competições pois o objetivo da equipa londrina é "comemorar" no final da presente época.

Carlos Vinícius mudou-se para o Tottenham sob empréstimo do Benfica, depois de ter sido o melhor marcador da última edição da I Liga portuguesa. A transferência do avançado de 25 anos prevê ainda uma opção de compra.