Vinícius já veste a camisola do PSV e Benfica detalha os valores, incluindo comissões

O PSV comunicou que Vinícius chega por empréstimo do Benfica. O acordo é válido por duas temporadas e o clube dos Países Baixos fica com opção de compra.

Benfica e PSV oficializaram esta terça-feira a transferência de Carlos Vinícius. O avançado brasileiro segue por empréstimo de duas épocas, com opção de compra. A SAD encarnada enviou um comunicado à CMVM onde detalha o negócio, incluindo o valor das comissões.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o PSV Eindhoven para o empréstimo do jogador Carlos Vinícius até ao final da época desportiva 2022/23 por um montante de € 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros). O referido acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas", pode ler-se.

"Mais se informa que o PSV Eindhoven terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a este empréstimo ascendem a € 237.500 (duzentos e trinta e sete mil e quinhentos euros) e, caso a opção de compra seja exercida, a um valor adicional de € 950.000 (novecentos e cinquenta mil euros). Por último, de referir que a Benfica SAD terá ainda direito a receber 50% do valor de uma futura transferência do referido jogador", conclui o documento.

"Estou muito feliz por estar aqui. A minha primeira impressão do clube é boa. No Brasil conhecemos o clube por causa dos compatriotas que aqui jogaram e jogam. Falei também com o André Ramalho e o Bruma. Sinto-me bem-vindo e ansioso", afirmou em declarações ao sítio oficial do clube.

Carlos Vinícius chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Real Massamá, tendo apontado 20 golos nessa temporada na II Liga, valendo uma transferência para o Nápoles, que o cedeu ao Rio Ave e ao Mónaco.

Em 2019/20, assinou pelo Benfica, marcando 24 golos em 47 partidas, tendo sido cedido ao Tottenham na última temporada, no qual enfrentou a concorrência feroz de Harry Kane e apontou 10 golos em 22 jogos.