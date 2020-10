"Vimos uma política desportiva que dá mais tristezas do que alegrias"

Noronha Lopes destacou que Luís Filipe Vieira tem tido "uma liderança cansada e escondida dos sócios e uma obsessão financeira em detrimento das vitórias dentro do campo".

O candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes defendeu esta terça-feira que o líder do clube "tem que projetar o futuro com ambição e confiança", bem como "combater a falta de transparência no clube e futebol português".

As palavras foram proferidas na última ação de campanha para as eleições do clube, que decorrem na quarta-feira, tendo Noronha Lopes salientado ainda que o presidente do Benfica tem também de "ouvir os sócios, promover a cultura democrática, reunir os melhores profissionais e, acima de tudo, honrar os pergaminhos da maior instituição portuguesa".

Embora realçando que a sua paixão pelo clube encarnado "nasceu há 54 anos", Noronha Lopes sublinhou que a candidatura que lidera surgiu apenas há alguns meses e que esta se deveu "depois de uma reflexão pessoal, que reforçou uma convicção inabalável".

O empresário revela ter ouvido os milhares de benfiquistas pelo país fora e que estes lhe transmitiram estar fartos, que o clube "tem que voltar a ser Glorioso".

Noronha Lopes destacou que o atual presidente e também ele candidato, Luís Filipe Vieira, "algures no caminho, perece ter-se esquecido daquilo que deve ser um presidente do Sport Lisboa e Benfica", apontando que nos últimos anos viu "uma liderança cansada e escondida dos sócios e uma obsessão financeira em detrimento das vitórias dentro do campo".

"Vimos uma política desportiva que nos dá mais tristezas do que alegrias e vimos a reputação do Benfica sofrer às mãos do atual presidente. E sabem que mais? Já vimos que chegue!", acrescentou Noronha Lopes.

Defendendo contar com a lista "mais bem preparada da história do clube", Noronha Lopes sublinhou que na quarta-feira os sócios do Benfica vão votar por "um benfica transparente, eclético, democrático, destemido, de gente séria, acima de interesses pessoais".