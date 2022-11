Villas-Boas sobre Roger Schmidt: "Acho que está à vista de todos..."

"Conheço bem o seu método, tecnicamente é muito bom", afirmou o treinador português.

André Villas-Boas, em declarações à Rádio Renascença, à margem da Web Summit, falou sobre Roger Schmidt, treinador do líder da Liga Bwin, Benfica, e comentou a distância pontual (oito) para o FC Porto, segundo classificado.

"Joguei contra ele algumas vezes e tive os meus adjuntos a seguir a sua pré-época enquanto ele era treinador do Bayer Leverkusen. Conheço bem o seu método, tecnicamente é muito bom", começou por dizer. De recordar que os dois foram adversários na China.

"As fases de adaptação ao futebol português foram curtas, ele montou a sua equipa com a estrutura do Benfica, com algum investimento, mas parece-me bem montada ao seu modelo de jogo. Agora, está a colher frutos desse bom trabalho", continuou.

"Acho que está à vista de todos o mérito de Roger Schmidt, nessa capacidade de implementar o seu modelo de jogo e de chegar aqui a Portugal e adaptar-se rapidamente ao futebol português", disse ainda, antes de considerar que a distância entre Benfica e FC Porto é vista pelo treinador alemão como "pressão" e não como "conforto":

"Os adversários continuam a carregar e continuam a pressionar-nos. Enquanto líderes, sentimos sempre essa pressão, mesmo a essas distâncias. Neste caso, o FC Porto vai tentar encurtar a distância e, seguramente, o Roger Schmidt olha sempre para estas distâncias não como uma zona de conforto, mas sempre como uma zona de pressão. Veremos se é capaz de manter. Eu espero que não, porque sou portista e quero que o FC Porto seja campeão nacional."