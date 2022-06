Benfica fica com 50% do passe do guarda-redes.

O guarda-redes Fábio Duarte vai deixar de ser jogador do Benfica. O JOGO apurou que o seu destino é o Vilafranquense, existindo já um acordo firmado entre os clubes e com o jogador de 24 anos para uma transferência sem custos, mas com partilha de passe de 50 % para cada emblema.

O guardião, que na última época fez apenas um jogo pelos bês encarnados, será apresentado hoje pelo clube da II Liga.