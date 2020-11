Vieira visado e mais de 50 inspetores: os pormenores das buscas a Benfica e Santa Clara

De acordo com a TVI, o presidente do Benfica é um dos principais visados da operação levada a cabo esta segunda-feira.

A manhã desta segunda-feira começou com uma operação de buscas às SAD de Benfica e Santa Clara, numa investigação conjunta do Ministério Público, Polícia Judiciária e Autoridade Tributária, que, segundo a edição online da revista Sábado, tem como principal objetivo os negócios relacionados com três jogadores líbios, um dos quais - o extremo esquerdo Hamdou Elhouni - foi transferido para o clube encarnado em 2016, com passagem posterior pelo Aves.

Segundo a TVI, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica que é arguido em dois processos - Operação Lex e Operação Saco Azul -, é um dos principais visados da operação, que envolve buscas em Lisboa e nos Açores, desde as instalações dos dois clubes (Benfica e Santa Clara) até empresas e residências particulares, nomeadamente a do presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, e ao empresário brasileiro Mesquita Saleh, representante do principal acionista particular da SAD dos insulares.

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, é outro dos visados, de acordo com a TVI.

Ainda segundo a Sábado, os crimes sob investigação são fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem. Relativamente ao processo "Mala Ciao", os investigadores continuam em busca de elementos que lhes permitam comprovar a existência de contratos paralelos, assim como suspeita de fraude com apostas desportivas e pagamentos a jogadores para vencerem jogos ao FC Porto e ao Sporting.

A operação desta segunda-feira, confirmada a O JOGO pelo Benfica, envolve cerca de 50 inspetores e as buscas estão a ser lideradas pelo juiz Carlos Alexandre.