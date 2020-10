Vieira: "Um dia mostro as mensagens que o Tiago Dantas me enviou"

Saída do jovem para o Bayern está fresca. O líder da Luz tem mensagens do médio para mostrar.

Os opositores a Luís Filipe Vieira na corrida à presidência do Benfica continuam a carregar na saída do jovem Tiago Dantas, cedido por empréstimo ao Bayern, apesar de ser considerado no clube como uma das grandes promessas atuais da formação.

O líder benfiquista não se esquivou à polémica e deu a entender que cedeu ao pedido do jogador de 19 anos. "Um dia mostro as duas mensagens que o Tiago me enviou", revelou Vieira, na sexta-feira à noite, durante o jantar na Casa do Benfica da Beira Baixa, já depois de ter passado por Castelo Branco, Fundão e Covilhã. E acrescentou ainda que "não se podia cortar as pernas ao jogador".

Perante mais de cinco dezenas de pessoas, e contando com a companhia do histórico António Veloso, Luís Filipe Vieira explicou em traços gerais o projeto que defende para os próximos quatro anos de presidência, cada vez mais assente na componente desportiva. "A grande aposta será desportiva para neste último mandato se iniciar uma década que possa superar a anterior em termos de resultados desportivos e financeiros, principalmente no futebol", afirmou o ainda líder encarnado que recordou a construção do novo estádio e a importância da intervenção de Mário Dias e dele próprio neste processo, lembrando que antes de ser presidente do clube já o era da SAD e da Benfica Estádio.

Vieira abordou também a campanha, que garante fazer "pela positiva, sem atacar ninguém". "Numas eleições devemos discutir ideias e os sócios decidirão. Quem ganhar será o presidente de todos os benfiquistas", afirmou.