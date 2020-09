Vieira: "Tenho assistido a uma campanha ofensiva, caluniosa e vergonhosa"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica

Presidente do Benfica à chegada ao aeroporto.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, falou este domingo aos jornalistas no aeroporto, à partida do plantel encarnado para a Grécia, onde defrontará o PAOK na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Questionado sobre as mais recentes polémicas, principalmente a que envolve o primeiro-ministro António Costa, presente na Comissão de Honra da lista de Vieira, o presidente das águias falou em "campanha vergonhosa".

"Acho que estamos a ultrapassar todos os limites, nunca vi, e reparem que já estou aqui há muitos anos. Uma campanha tão ofensiva e caluniosa, é o que tenho estado a assistir. O tempo vai passando e a verdade vem sempre ao de cima. Falarei quando entender que o devo fazer. Neste momento o importante é os jogadores responderem campo. Sou imune a isso. Tenho muitos anos de futebol e isto é uma campanha vergonhosa".