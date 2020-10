Vieira sobre as críticas de Noronha Lopes: "Faz-me uma impressão fantástica"

Depois de votar no Estádio da Luz, Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas sobre a organização das eleições e sobre as críticas de que tem sido alvo por parte de Noronha Lopes, também candidato à presidência do Benfica.

Acompanhado de Rui Costa, José Eduardo Moniz, Alcino António e Domingos Almeida Lima, Luís Filipe Vieira saiu do Estádio da Luz, onde exerceu o direito de voto, e falou aos jornalistas sobre as eleições do Benfica. O dirigente elogiou a estrutura profissional das águias que agilizou toda a organização e abordou as críticas de que tem sido alvo por parte de João Noronha Lopes.

O Benfica hoje está a fazer o maior ato eleitoral de sempre da sua história. É preciso agradecer à estrutura que montou uma logística fantástica, estamos em 24 distritos e vamos bater a melhor votação de sempre, que era do Manuel Vilarinho", referiu.

"Às vezes as pessoas têm tendência a preocuparam-se com elas, em vez de se preocuparem com o Benfica. Qualquer benfiquista deve estar super feliz pela organização e pelo civismo. Não sei como o Noronha Lopes continua a falar de tudo o que existe no Benfica, faz-me uma impressão fantástica. Para quem fez uma campanha como ele fez, com uma super estrutura... parecia uma campanha eleitoral para ser primeiro-ministro. Não sei o que ele quer mais. Tem é de esperar pelos sócios. No fim vemos quem ganhou", continuou.

"Já vi tantas coisas, depois do que se passou com o menino [n.d.r refere-se a Bernardo Silva], como eu o trato, e não vale a pena falar o nome, não quero comentar mais nada. Isso é a coisa mais baixa que se pode fazer nas eleições. Tentar arranjar emprego para ex-jogadores do Benfica é a pior coisa que se pode fazer. Devemos é proteger os ex-jogadores do Benfica", atirou ainda sobre uma eventual recontagem de votos.