Vieira recorreu a diretor financeiro da SAD para negociar dívidas do Novo Banco

Diretor financeiro da SAD marcou reuniões na Luz com sociedades interessadas em comprar dívidas do Novo Banco

Um dos principais devedores do Novo Banco, Luís Filipe Vieira recorreu, segundo revelou esta terça-feira o Público, a Miguel Moreira, diretor financeiro da SAD, o seu auxílio nas negociações com sociedades interessadas em comprar dívida da entidade financeira.

Numa altura em que as sociedades Davidson Kempner e Bain Capital se mostravam dispostas a adquirir o Nata2 - a carteira de crédito malparado colocada à venda pelo antigo BES -, o então líder encarnado solicitou a Miguel Moreira para agendar, a 7 de julho de 2019, em pleno Estádio da Luz, encontros separados com representantes da Bain e da DK. Ainda segundo a mesma publicação, Vieira contava com a entrada em ação destas sociedades até porque tinham adeptos das águias na estrutura. "Os que estão [na Bain Capital e Davidson Kempner] são benfiquistas e perguntam-me: 'Como é que o nosso presidente vai entrar neste comboio, temos de o ajudar a resolver esta m..., vamos negociar com ele uma m... de um dinheiro qualquer, mete cinco milhões ou mete seis, uma coisa qualquer", revela o Público, sendo que seria o grupo Davidson Kempner a adquirir o Nata2.

A investigação aos negócios e às dívidas de Luís Filipe Vieira revela ainda que, no âmbito da Operação Cartão Vermelho, na qual Vieira é arguido, e que levou à sua saída do Benfica, os investigadores do Ministério Público encontraram um dado particular: a gestão do Novo Banco terá abdicado da possibilidade de, perante a dívida do antigo líder da Luz, executar as suas garantias e avales pessoais. Ao invés, optou por levantar 51 milhões de euros de fundos públicos para cobrir potenciais perdas.