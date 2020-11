Vieira mostra como treina no Seixal e deixa "alfinetada" sobre as eleições do Benfica

Benfica divulgou vídeo do presidente do clube após a reeleição como líder.

No final da semana que determinou a reeleição de Luís Filipe Vieira como presidente do Benfica, o clube da Luz divulgou um vídeo com declarações do líder encarnado.

O dirigente revela que, após "uma paragem" durante a campanha, está de regresso ao Seixal para também cumprir um plano específico de treino físico, aproveitando ainda para deixar uma "alfinetada" a propósito do ato eleitoral da última quarta-feira, que considera ter sido "uma grande lição de civismo".

"Quando se bateu o recorde [de sócios votantes] fiquei feliz, porque é sinal da vitalidade do Benfica. (...) Para os que pensavam que as eleições tinham de ser ao sábado, os sócios do Benfica responderam 'presente' e deram uma grande lição de civismo e democracia. Um ato fantástico", sublinhou Vieira. Espreite o vídeo.