Vieira já tem a lista de compras de Jesus: eis os nomes em cima da mesa

Muitos são os nomes apontados às águias, que tentaram desmentir notícias sem dar nomes. Garantem, porém, que só depois da Taça de Portugal avançarão os "contactos institucionais".

O mercado de transferências do Benfica está a entrar em ebulição e é uma realidade que têm existido contactos com alvos, nomeadamente com aqueles que estão no topo da lista de compras que Jorge Jesus já passou a Luís Filipe Vieira durante as conversas que próximo treinador e presidente têm mantido de forma reservada.

Ontem, em nota oficial, as águias anunciaram o seu repúdio e desmentiram "as várias notícias falsas sobre o interesse do clube pela aquisição de vários jogadores, sem qualquer tipo de fundamento". E destacaram Cavani, avançado uruguaio que já motivou conversas entre o diretor-geral Tiago Pinto e o irmão e empresário do jogador que deixou o PSG em final de contrato, num negócio que pode ascender a cerca de 36 milhões de euros, mais comissões, mas que custaria de entrada 12 milhões de prémio de assinatura. Não foi desmentido o interesse, apenas "um suposto direto envolvimento do presidente Luís Filipe Vieira", porque "eventuais contactos institucionais com vista ao reforço do plantel para a próxima época só terão lugar após a realização da final da Taça de Portugal".

Cavani é, de facto, um dos nomes que está na lista encarnada, mas há mais. Como já noticiámos, o médio Gerson e o extremo Bruno Henrique, ambos do Flamengo, também estão na mira, acreditando os encarnados que poderão garantir esta dupla por verbas em torno de 40 milhões de euros. Para o ataque, também Everton Cebolinha é alvo para avançar - ontem até passou a seguir no Instagram a conta do Benfica, que também já o segue -, podendo o extremo do Grémio custar acima de 20 milhões, sendo este mais uma prioridade de Jesus.

O rol de compras passou a incluir mais um nome. Como noticiou ontem o jornal uruguaio Ovación, como difundimos, Leandro Cabrera é um desejo antigo do novo técnico das águias, que o tentou contratar em janeiro para o Flamengo. Aos 29 anos, o defesa-central canhoto do Espanhol, clube que tem um passado de relações de mercado com as águias. Foi comprado pelo clube catalão no início do ano ao Getafe por nove milhões de euros, mas a descida de divisão do clube que comprou Raúl de Tomás às águias pode permitir, acredita-se na Luz, um negócio por valores similares.