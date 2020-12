Vieira já falou com Rui Costa e preparou-o para mais uma missão no Benfica

Rui Costa vai acumular as funções do diretor-geral

Luís Filipe Vieira já informou Rui Costa de que será ele a acumular as funções do diretor-geral.

A estrutura do futebol profissional do Benfica já se está a ajustar à partida, em janeiro do próximo ano, de Tiago Pinto para a Roma. No entanto, e ao que O JOGO apurou, a saída do diretor-geral dos encarnados para Itália não será colmatada, pelo menos no imediato, por ninguém, cabendo ao vice-presidente Rui Costa acumular as suas funções.

Segundo foi possível apurar, Luís Filipe Vieira já teve uma conversa com Rui Costa no sentido de o preparar para mais esta missão, tendo o líder das águias apresentado ao seu vice-presidente a descrição daquilo que se exige em termos de funções no cargo que Tiago Pinto exerce atualmente.

A confiança que Vieira tem no antigo médio já vem de trás e, com mais esta incumbência, Rui Costa vê alargadas as suas responsabilidades no futebol profissional. O dirigente, recorde-se, foi eleito como "vice" da Direção nas últimas eleições e integra a administração da SAD em nome do clube, além de acompanhar diariamente e nos jogos, no banco, a equipa de Jorge Jesus. O nome de Lourenço Coelho chegou a ser falado para assumir a função de diretor-geral mas o mesmo continua a não desejar esse regresso.