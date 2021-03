"Vieira já disse que Pedrinho nem parece brasileiro"

Empresário do médio brasileiro do Benfica acredita na afirmação do jogador sob a alçada de Jorge Jesus.

Contratado pelo Benfica ao Corinthians antes de Jorge Jesus ter assinado pelas águias, Pedrinho ainda não se afirmou na Luz.

O camisola 38 tem apenas nove jogos como titular até ao momento, mas, mesmo assim, o seu empresário garantiu que "Pedrinho está feliz".

Em entrevista à ESPN Brasil, Will Dantas, representante do jovem futebolista, frisou que "as pessoas gostam muito dele" no clube, destacando: "Jesus também gosta muito dele e a relação com o treinador é a melhor possível."

O agente do atacante adiantou ainda que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, "já disse que Pedrinho nem parece brasileiro pela postura e determinação nos treinos". "Infelizmente, estava previsto ele sair noutro patamar do Brasil, mas as coisas não aconteceram como planeámos", disse, frisando que "nada foi fácil na vida" de Pedrinho e acreditando que este "vai fazer uma carreira de muito sucesso na Europa". E lançou: "A chegada dele à seleção principal é uma questão de tempo."