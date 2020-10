Vieira: "Isto não está no papo. Aconselho as pessoas a votarem... em mim"

O líder da Luz, ontem na condição de candidato à presidência, recordou os êxitos conquistados desde que se sentou na cadeira do poder. Falou dos resultados nas modalidades e no futebol.

A campanha ainda não entrou na reta final, mas Luís Filipe Vieira quer garantir desde já alguma superioridade em relação à concorrência. Na terça-feira, durante um jantar na casa do Benfica de Algueirão, o presidente e candidato das águias apelou ao voto no dia 30 deste mês.

"As pessoas já sabem o que fiz e os outros candidatos que digam aos benfiquistas o que se propõem fazer. Depois, os sócios decidem. Não podem ficar em casa a pensar que isto está no papo, não está no papo. Aconselho as pessoas a votarem... em mim [sorrisos]. Mas cada um, de consciência limpa, vote no que quiser, no que entende ser melhor para o Benfica", atirou Vieira durante o discurso, realçando algumas conquistas durante o seu domínio:

"Devemos estar felizes porque nos últimos vinte anos foi o nosso melhor período nas modalidades, foi a segunda melhor década de sempre da história do Benfica no futebol. Em termos de infraestruturas é a melhor época de sempre, vai ser difícil repeti-la. Em termos de contas também a melhor década de sempre. Podíamos ter ganho mais, mas nunca podemos perder a ambição. Espero que esta ambição continue a transformar-se em vitórias. Sabemos que nem sempre é possível ganhar. Se perdermos, que possamos aprender com isso para nos tornarmos mais fortes", sublinhou.

Prometendo manter o apoio às casas, Vieira pediu união para que o Benfica continue a ter um projeto vencedor: "Não quero uma campanha de ataques pessoais. Este ano, temos um maior número de candidatos e isso só até dá mais vitalidade ao Benfica."