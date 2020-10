Vieira explica o regresso de Jesus e tem palpite sobre Lage: "Não vou dizer..."

Luís Filipe Vieira concedeu uma entrevista à TSF e abordou o regresso de Jesus ao clube.

Regresso de Jorge Jesus depois da saída para o Sporting: "Há duas coisas que são importantes em relação ao Jorge Jesus. Tirando aqueles seis primeiros meses, toda a gente sabe que a nossa relação voltou ao normal. E é natural que depois de pensarmos seriamente qual seria o futuro treinador do Benfica e, caso acontecesse alguma situação com o Bruno Lage como viria a suceder, o Jorge Jesus seria o treinador. Não foi só da minha cabeça, foi aquilo que pensámos em conjunto que serviria melhor os interesses do Benfica para o futuro. Não foi fácil trazer o Jorge Jesus. Foram precisos alguns contactos. Agora, ele está muito feliz no Benfica, também com o objetivo claro que lutar por títulos europeus".

O que mudou: "Ele também mudou bastante. A preparação desta época foi pensada em conjunto com ele, ou seja, não fui só eu que pensei o que seria a equipa do Benfica no futuro. Eu, o Jorge Jesus, o Rui Costa e o Tiago Pinto reunimos várias vezes, o Jorge deu-nos uma indicação dos jogadores que queria e, curiosamente, a maioria deles também estava nos nossos planos".

Saída de Jesus foi erro? "Não, ninguém pode reconhecer esse erro. O Jorge saiu, o Benfica com o Rui Vitória ganhou seis títulos, com o Bruno Lage ganhou um título. O que interessa é o Benfica! Acho que o Benfica não foi nada penalizado, seguiu o seu próprio caminho, o Jorge seguiu o dele, não teve sucesso em Portugal, mas teve sucesso fora do país. O Benfica, entretanto, ganhou títulos e projetou-se, também, em termos financeiros".

Aposta na formação: "Volto a frisar, o projeto do Seixal não é de nenhum treinador, é um projeto do Benfica. E o Jorge, recentemente, já levou um jogador para cima (para a equipa principal). O Gonçalo Ramos. Por isso, não vale a pena estar a apontar o dedo ao Jorge Jesus porque o Seixal é importante para o Benfica e ele sabe que terá que apostar em jogadores do Seixal".

Bruno Lage: "Está (o Benfica a pagar ordenado). Enquanto ele estiver desempregado, o Benfica vai pagar, até o dia em que ele tiver emprego. E penso que vai ser em breve. Tenho um palpite. Não vou dizer, mas garanto que não é para Portugal".