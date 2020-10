Vieira e uma tarja de contestação em Faro: "Se não gostam de mim..."

Luís Filipe Vieira, candidato à presidência do Benfica, esteve em Faro em mais uma sessão de campanha.

Luís Filipe Vieira esteve esta segunda-feira em Faro, na Casa do Benfica na capital algarvia, onde tinha à sua espera meia centena de pessoas. À chegada encontravam-se dois adeptos com uma faixa a dizer: "Outubro, Rua Vieira".

"Peço que não façam campanha negativa, não há cartazes de ninguém. Somos todos do Benfica. Pode haver divergências de quem seja, mas é na urna que se podem manifestar. Não é na rua. Isso são trunfos para os nossos rivais. Andar com na boca do mundo pela forma negativa é que não vale a pena. Se não gostam de mim, chegam lá e votam contra. Não tenho problema nenhum. Este tipo de atitude até parece que as pessoas estão compradas. Se quisesse fazia o mesmo por onde ando com cartazes contra a minha oposição. Não faça nada disso. Não quero. Respeitem o Benfica que é o mais importante", disse.

À margem deste pormenor, Luís Filipe Viera frisou que estava em Faro como "candidato à presidência do Benfica e não como presidente do Benfica" e que "hoje em dia estar no Seixal, no Estádio da Luz ou numa Casa do Benfica é a mesma coisa". "Há uma identificação total em todos os aspetos", vincou.

Luís Filipe Vieira, assegurou ainda que tudo se vai manter igual, podendo apenas mudar "algumas pessoas"."O projeto continua por termos um Benfica credível, ganhador e determinado seja nas modalidades ou no futebol. Vamos entrar sempre para ganhar, visto que fizemos a melhor década do Benfica quer no futebol, quer nas modalidades", indicou.

Viera anunciou ainda que se for reeleito presidente dos encarnados será "Manuel Vilarinho que irá liderar o Conselho Estratégico". "Acho que vamos acabar em conjunto, pelo que fizemos ao longo destes anos todos. Ele começou e eu irei terminar, mas estaremos em conjunto. É alguém que nos diz muito"", terminou.