Vieira e uma eventual recontagem dos votos: "Depois do que se passou com o menino..."

Depois de votar no Estádio da Luz, Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas sobre a organização das eleições e sobre as críticas de que tem sido alvo por parte de Noronha Lopes, também candidato à presidência do Benfica.

Acompanhado de Rui Costa, José Eduardo Moniz, Alcino António e Domingos Almeida Lima, Luís Filipe Vieira saiu do Estádio da Luz, onde exerceu o direito de voto, e falou aos jornalistas sobre as eleições do Benfica. O dirigente elogiou a estrutura profissional das águias que agilizou toda a organização e abordou as críticas de que tem sido alvo por parte de João Noronha Lopes.

Questionado sobre um eventual pedido de recontagem de votos, Vieira falou em "coisa mais baixa que se pode fazer nas eleições"

"Já vi tantas coisas, depois do que se passou com o menino [n.d.r refere-se a Bernardo Silva], como eu o trato, e não vale a pena falar o nome, não quero comentar mais nada. Isso é a coisa mais baixa que se pode fazer nas eleições. Tentar arranjar emprego para ex-jogadores do Benfica é a pior coisa que se pode fazer. Devemos é proteger os ex-jogadores do Benfica", atirou ainda sobre uma eventual recontagem de votos.