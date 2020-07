Vieira e Jesus têm base de acordo: o plano e a garantia do Benfica ao treinador

Contrato longo em cima da mesa, com forte investimento e projeto com vista a bons resultados na Europa.

Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus já encontraram uma plataforma de entendimento que poderá facilitar o regresso do treinador a Portugal e ao Benfica a partir da próxima temporada.

Segundo O JOGO apurou, as duas partes aproximaram-se nas últimas horas quanto à possibilidade de Jesus assumir o comando técnico das águias, tendo o presidente do Benfica mostrado disponibilidade para aceder às exigências do atual treinador do Flamengo, que, por sua vez, ficou também a saber com o que poderá contar num eventual regresso à Luz.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Vieira oferece um contrato de longa duração ao treinador de 65 anos, que esteve ao comando das águias durante seis temporadas, entre 2009/10 e 2014/15, período no qual conquistou três títulos de campeão nacional, sendo que no plano de Vieira deixou a Jesus uma garantia de forte investimento para a próxima temporada no sentido de reforçar o plantel, até porque outra das visões da dupla é um projeto de afirmação na Europa, passando por qualificações regulares para, no mínimo, os oitavos de final da Liga dos Campeões, algo que tem falhado nos últimos anos.

Para conseguir garantir Jorge Jesus, Vieira vai ter de abrir os cordões à bolsa, pois além do capital que será necessário para atacar o mercado e reforçar a equipa também terá de fazer um investimento anual a rondar os 12 milhões de euros em termos salariais com a equipa técnica liderada por Jorge Jesus - o triplo do que pagava ao grupo de trabalho chefiado por Bruno Lage. Ou seja, livres de impostos, o treinador e seus colaboradores terão direito a uma verba de cerca de 6,5 milhões.

O processo com vista à contratação está a ser conduzido pelas águias com o contributo de Bruno Macedo, advogado que representou Jorge Jesus na recente renovação de contrato com o Flamengo, mas que tem trabalhado no passado com o Benfica, como sucedeu na contratação de Pedrinho, ou com FC Porto (Éder Militão e Felipe) e Sporting (Mathieu). O Benfica trabalha agora também na forma de conseguir "libertar" Jorge Jesus, que renovou recentemente com o mengão, tendo nessa altura feito um acordo com os seus principais jogadores no sentido de ninguém sair, de olho em nova conquista na Taça Libertadores e também no Mundial de Clubes, provas que estão em risco de não se realizarem, devido à pandemia de covid-19, o que dá força às pretensões encarnadas.

O Flamengo não quer ver Jesus partir, procura dificultar a saída do treinador, e conta com o compromisso estabelecido recentemente, mas Luís Filipe Vieira continua a pressionar no sentido de assegurar o mais rapidamente o sucessor de Bruno Lage. Algo que poderá conhecer avanços em breve, pois o Flamengo joga na madrugada desta quinta-feira a final da Taça Rio, com o Fluminense. Em caso de vitória, o clube só voltará a jogar a 9 de agosto, data em que arranca o Brasileirão, ficando assim Vieira com mais caminho livre para tentar fechar Jorge Jesus.