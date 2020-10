Vieira e a saída da direção da Liga: "Pedro Proença disse que ia embora e mentiu-me"

Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, explicou o porquê de ter abandonado a direção da Liga de Clubes e esclareceu que mantém amizade com Paulo Gonçalves, ex-funcionário da SAD encarnada

Continuidade de Proença na Liga: "Pedro Proença disse-me que estava farto da Liga e que ia embora [da presidência do organismo]. Eu saí da [direção da] Liga porque o Proença me mentiu. Não tenho nada contra ele, mas ele não poderia ter enviado aquela carta ao Governo sem a autorização dos clubes."

Relação com Paulo Gonçalves: "Falo com o Paulo quando me apetecer, continuamos amigos. Falarei com ele as vezes que me bem apetecer. Quando ele for julgado pela Justiça, as pessoas vão saber mais. Parece que o Paulo não pode ganhar a vida normalmente. Terá que ir para a esquina pedir esmolas?