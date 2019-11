Vieira e a OPA: "Benefício pessoal? Quando o Benfica precisou de mim..."

Luís Filipe Vieira, em respostas ao canal de televisão do Benfica, disse estar triste com alguns comentários que tem ouvido sobre a OPA

A explicação da OPA: "Estou cá para defender interesses do Benfica a 100 por cento. A obra fala por si. Os resultados desportivos, financeiros e patrimoniais. Faz parte de estratégia devolver o Benfica aos benfiquistas. Só não gosto... Quando se faz no Benfica parece que negócio escondido. Não há nada escondido. Há é o reforçar a parte acionista do Benfica, se correr bem vamos ficar com 95%. O que há é pouca gente que sabe o que o Benfica vale hoje. O Benfica está a fazer, desde que estou aqui, o melhor negócio de sempre. Sei quanto vale o Benfica.

Um clube europeu que recentemente jogou connosco, vendeu 20% por 100 milhões. As pessoas que tirem ilações que quiserem. Se a OPA se concretizar o Benfica toma as decisões que quiser. O Bayern tem a Alilanz, Audi... O Benfica poderá aspirar a ter também parceiros estratégicos e não 27% em mãos de quem não sabe. A partir daí o Benfica controla suficientemente bem para tomar decisões no futuro".

Beneficio pessoal: "Beneficio pessoal? Pessoal? Quando o Benfica precisou de mim... Há pessoas de memória curta e determinados comentários magoam. Quando o Benfica precisou nem 15 milhões conseguiu realizar. Foi preciso chamar diversos benfiquistas para ajudar, eu fui um deles, coloquei quatro milhões. E o que vier a receber é meu, é da minha família, é o meu dinheiro, não é nenhum negócio. Custa ver dizer que "Vieira vai lucrar quatro milhões". Não fiz nenhum negócio com o Benfica. Até alguns benfiquistas deviam ter mais respeito pelo que fiz e faço pelo Benfica, a grande maioria deve estar muito feliz. Basta olhar para o lado para ver como estamos. Por que não perguntam como foi possível trazer, em 16 anos, um clube obsoleto para este patamar. Foi preciso uma visão muito profunda, que foi ao encontro da maioria dos benfiquistas. A obra está cá, ninguém pode contestar, o Benfica está como nunca. É um clube credível, é uma marca bem preparada para o futuro, em termos económicos e desportivos é evidente o que é o Benfica. O Benfica honra com tudo, por que não devia honrar os acionistas e sócios que ajudaram no passado? determinados comentários".