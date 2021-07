Vieira detido: os casos judiciais que envolvem o presidente do Benfica

O líder encarnado encontra-se na PSP de Moscavide, devendo ser presente ao juiz Carlos Alexandre na quinta-feira.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi detido esta quarta-feira na sequência das buscas levadas a cabo esta quarta-feira. O líder encarnado encontra-se na PSP de Moscavide, devendo ser presente ao juiz Carlos Alexandre na quinta-feira.

- Recorde todos os casos judiciais que envolvem Vieira e o Benfica:

SACO AZUL

Lançado em 2018, o processo Saco Azul investiga crimes de branqueamento e fraude fiscal. As primeiras buscas foram realizadas à SAD encarnada em setembro de 2018, data na qual foram constituídos seis arguidos, num caso com suspeita de "lavandaria".

EMAILS

A divulgação de emails do Benfica, pelo FC Porto, no Porto Canal, em junho de 2017, levantou suspeitas de alegados crimes de tráfico de influência, corrupção passiva e ativa por parte do emblema encarnado. O Ministério Público constituiu Paulo Gonçalves como arguido no processo, que investiga uma alegada rede de corrupção na arbitragem para beneficiar o Benfica.

VOUCHERS

O processo foi iniciado na sequência de uma queixa apresentada em 2015 por Bruno de Carvalho, então presidente do Sporting, investigando a existência de possível corrupção do Benfica a árbitros.

OPERAÇÃO LEX

Luís Filipe Vieira é arguido por recebimento indevido de vantagem, sendo acusado de ter oferecido ao juiz Rui Rangel uma vaga na futura universidade das águias como compensação pela influência do juiz num processo fiscal do seu filho. A investigação, que se estende por vários magistrados, por alegada prática de crimes de corrupção, branqueamento, tráfico de influências e fraude fiscal, tem já 18 arguidos, entre eles o líder encarnado e o vice-presidente Fernando Tavares.

E-TOUPEIRA

A SAD foi ilibada de julgamento, num caso que investiga a violação de justiça, nomeadamente com acesso a investigações e processos relacionados com o Benfica e até clubes rivais. Paulo Gonçalves, José Augusto Silva e Júlio Loureiro vão a julgamento, que ainda não começou por recurso para o Supremo Tribunal por parte deste último.

JOGOS VICIADOS

A Polícia Judiciária e o Ministério Público investigam um alegado aliciamento de jogadores do Marítimo por um elemento próximo do Benfica antes de um confronto entre as duas equipas, na 33.ª jornada do campeonato de 2015/16. À SIC, dois alegados jogadores dos insulares lançaram as suspeitas, de forma anónima. Além disso, também um desafio com o Rio Ave está na mira da investigação, que tem como suspeitos Paulo Gonçalves e César Boaventura.

MALA CIAO

A Polícia Judiciária do Porto suspeita de um esquema por parte do Benfica que visava a compra de jogadores para perderem os seus desafios com as águias e também para ganharem ao FC Porto. No âmbito da investigação, foram realizadas buscas a quatro sociedades anónimas desportivas, como Aves, V. Setúbal, Marítimo e Paços de Ferreira, num caso em que é investigada a possibilidade de a cedência de atletas serviria como troca de favores.

DETENÇÃO A 7 DE JULHO DE 2021

O empresário e amigo de Luís Filipe Vieira, José António dos Santos, conhecido como "O Rei dos Frangos", e o presidente do Benfica foram alvo de buscas a 7 de julho de 2021. Vieira acabou por ser detido ao início da tarde. Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. As buscas foram conduzidas por mais de uma centena de agentes da PSP e da Inspeção Tributária, "às instalações do Benfica, à sede do Novo Banco (de que o presidente do clube foi um dos grandes devedores)" e a "empresas ligadas ao empresário José António dos Santos". Houve também buscas no centro de estágio do Benfica, sabe O JOGO. Luís Filipe Vieira é ainda "suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos milionários que obteve na venda de 25 por cento do capital do Benfica SAD a um empresário estrangeiro", escreveu o semanário Sol, que inicialmente deu conta das buscas.

