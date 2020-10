Vieira dá o exemplo de Gonçalo Ramos e defende aposta na formação: "É prioritário"

Luís Filipe Vieira esteve na Casa do Benfica de Abrantes e falou sobre os outros candidatos à presidência do clube, realçou que continua a existir aposta na formação e apelou à união dos sócios e simpatizantes do emblema encarnado.

Luís Filipe Vieira voltou a falar sobre os candidatos adversários na corrida à presidência do Benfica, enaltecendo que não vai fazer campanha a criticar os opositores, que considera não terem apresentado quaisquer "projetos novos" para o clube.

O atual presidente das águias esteve presente na Casa do Benfica de Abrantes e destacou o sucesso recente nas modalidades, além de voltar a defender a aposta na formação, que considera ser prioritária para o clube.

"Não estamos, nem iremos fazer nenhuma campanha a criticar quem quer que seja. Os candidatos que se apresentam têm de ter sentido de responsabilidade e de honestidade e dizer aos sócios o que vêm fazer. Se alguma coisa têm para apresentar aos sócios que seja diferenciador do que nós temos feito. Mas do que tenho visto de todos eles, ninguém apresenta projetos novos, ninguém diz nada de novo, a única coisa é que criticam por criticar. Ou criticam a equipa de futebol, ou se digo mais alguma coisa, ou a saída do Tiago Dantas, ou criticam a entrada do treinador... Ou seja, não há nada de novo. Aquelas franjas que tocam é o menos para os benfiquistas. Queremos sempre ganhar, por vezes não é possível, mas felizmente ganhámos mais vezes do que aquelas que perdemos. O nosso objetivo neste mandato é tornarmo-nos mais vencedores, a vertente desportiva ser mais aprofundada e investirmos cada vez mais. Ainda agora acabámos de ser campeões europeus de triatlo. Seja nas modalidades, seja no futebol, onde o Benfica entra é para ganhar, não é para passar um bocadinho o pano a quem quer que seja", começou por dizer.

"Nas modalidades fizemos a melhor década e queremos voltar a repetir. Temos de criar com este mandato o élan para na década seguinte ser a melhor e bater esta. Também tenho de dizer que é mentira que deixámos de apostar na formação. Há alturas na vida em que temos de mudar alguma coisa e há jovens que hoje não conseguem estar no nosso plantel e foram emprestados a diversos clubes, alguns até pela Europa fora. Só quem não estiver atento não vê o trabalho desenvolvido. Por isso, o objetivo não é desmobilizar nada, o Seixal é prioritário para nós, que fique bem claro, é prioritário para nós. Não há espaço para alguns competirem e estão emprestados, como é o caso do Gedson, Florentino, e outros tantos por aí fora. Neste momento um jovem, o Gonçalo Ramos, já está na primeira equipa do Benfica, e assim vai ser a nossa caminhada. Mas a caminhada mais importante, seja com ou sem jogadores da formação, é ganhar. Quando entramos em campo temos de ganhar. Não vamos fugir do ADN do Benfica", continuou.

Vieira apelou também à união dos sócios e simpatizantes do clube da Luz em torno da "bandeira do Benfica" e do presidente que vier a ser eleito no próximo dia 30.

"É muito importante estarmos unidos. Se não estivermos unidos, de certeza que os objetivos que pretendemos vão ser difíceis de conquistar. Se não formos nós a defendermo-nos e a fecharmo-nos na concha do Benfica, as coisas vão ser mais difíceis. O apelo que faço a todos vós é estarmos unidos. Temos a responsabilidade de estar por baixo da bandeira do Benfica, a ela que devemos respeito. A partir de dia 30 à noite haverá um presidente do Benfica e é em torno dele que deveremos estar unidos. Não podemos ter um Benfica de bom tempo e de tempestade, não é possível. Nos momentos felizes e menos felizes a camisola será única, a do Benfica. O que suceder é que mantenhamos sempre a mesma união para conseguirmos combater os nossos objetivos, ganhar", rematou.