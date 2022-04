Vieira aborda a conquista da Youth League e visa Rui Costa

Luís Filipe Vieira falou na noite desta segunda-feira à CMTV e abordou a conquista da Youth League por parte do Benfica, depois de uma final ganha ao Salzburgo por 6-0.

Formação do Benfica: "Isto é um projeto que começou quando foi inaugurado o centro de estágio do Seixal. Era importante começar uma nova era. Um jogador para ser concretizado demora cerca de dez anos, começámos muito atrás, mas hoje somos uma realidade da formação na Europa. É importante é manter e o futuro do Benfica passa pela formacao. Tem sido a formação a fazer resultados financeiros fantásticos que libertaram o Benfica para ter a posição privilegiada de hoje em termos patrimoniais."

Aposta: "O Benfica tem uma situação privilegiada. Não é usar a formação e depois com a formação não se ganha nada. Neste momento, em termos financeiros, a ser vendido alguém não será pela formação. Penso que o futuro passará por aí, tendo em conta como o Mundo está."

Qualidade: "Se o Benfica der oportunidades, terá meia dúzia de jogadores. É preciso dar oportunidades, como Bruno Lage deu."

Título da Youth League: "Estou bastante feliz com o título que há muitos anos fugia ao Benfica. FC Porto já conquistou o título, Benfica também, Sporting também terá capacidade. Em termos financeiros, somos muito débeis para competir. Tendo em conta a qualidade, não deverá haver medo de apostar."

Mérito de Rui Costa: "Mérito é só dos treinadores e dos jogadores. Que eu saiba, a influência do Rui no Seixal não tem sido praticamente existente ao longo dos anos."

Formação para manter: "O Benfica terá de vender jogadores, mas não os da formação. São jogadores identificados com o clube. Há que conservar esses jogadores."

Homenagem: "Faço homenagem a dois homens, que os benfiquistas às vezes têm memória curta. Mário Dias e Jaime Graça, dois homens que merecem estar ligados a este título. Dedico-lhes a eles."