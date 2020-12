Vieira avança para quatro reforços: os planos do Benfica para janeiro

Consumado o apuramento para os 16 avos da Liga Europa, Luís Filipe Vieira prepara-se para proporcionar a Jorge Jesus mais quatro trunfos: um central, um lateral-direito e dois médios.

Garantido o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, com adversário ainda a sortear para jogos agendados para fevereiro, o plantel encanados vai ser reforçado em janeiro e nos planos, depois de identificadas as lacunas, está a contratação, segundo O JOGO apurou, de quatro jogadores, número que dependerá sempre da forma como os processos de mercado evoluírem nas próximas semanas.

Já era conhecida a intenção de Jorge Jesus ver reforçado o eixo da defesa. O alvo até está definido, trata-se de Lucas Veríssimo, central do Santos, que aguarda pelo desfecho das eleições de hoje para a presidência do clube na expectativa de que o novo líder aceite o negócio, venda por 6,5 M€, recusado pelo Conselho Fiscal dos paulistas. Caso não avance, estão identificadas mais algumas alternativas.

Jorge Jesus, e até já o afirmou, também quer mais uma cara nova na direita da defesa. André Almeida lesionou-se com gravidade e só voltará perto do fim da época, Diogo Gonçalves está em fase de adaptação e João Ferreira, apesar dos bons indicadores deixados no último jogo, com o Standard de Liège, é visto como uma solução com escassa experiência. Sobra o titular Gilberto, daí a necessidade de contratação de mais um lateral.

Além destas duas posições, Luís Filipe Vieira tentará o reforço do meio-campo. Jesus quer um trinco mais dinâmico e com maior raio de ação, ao estilo de Matic ou do ex-leão William Carvalho, mas também espera ter um médio de construção, um "box to box", com criatividade e intensidade, para atacar e recuperar na transição defensiva.

O técnico aprecia a qualidade de passe e de intensidade de Gabriel para trinco, bem como a capacidade técnica de Taarabt e a inteligência de Pizzi na construção, mas estas opções são vistas como curtas para uma época que na Luz se acredita que possa ser longa, tanto nas provas a eliminar internas como na Liga Europa. A inadaptação de Weigl ao sistema de jogo de Jesus também contribui para esta planificação de mercado, sendo que a vinda de um 6 pode depender do futuro do alemão e de um 8 implique a saída de Chiquinho.

Um problema que Luís Filipe Vieira enfrenta tem a ver com o limite imposto pela UEFA no âmbito do fair-play financeiro, principalmente porque o aumento dos custos não está a ser acompanhado pelo incremento das receitas. Daí que o líder encarnado esteja a tentar contratar Lucas Veríssimo com pagamento da transferência ao longo dos anos de contrato, numa solução que poderá ser seguida com outros alvos.

Porém, é também admitida na Luz a possibilidade de contratação por empréstimo de jogadores que estejam tapados em emblemas de topo e que não são transacionados devido aos efeitos causados pela pandemia, nomeadamente com a redução drástica da capacidade de investimento da maioria dos clubes.