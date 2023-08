Vieira alega que Rui Pinto impediu o Benfica de conquistar o "penta"

Vieira com o troféu de campeão, então com Rui Vitória como treinador

Ideia defendida no pedido de indemnização deduzido no novo processo contra o fundador do Football Leaks.

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, defende que as suspeitas lançadas por Rui Pinto impediram o clube da Luz de festejar um inédito pentacampeonato na temporada 2017/18.

"[As suspeitas] levaram a equipa sénior de futebol profissional a interromper uma série de quatro anos consecutivos de vitórias no campeonato nacional de futebol, com as inerentes consequências para toda a estrutura, nomeadamente o seu presidente", pode ler-se no pedido de indemnização levado a cabo por Vieira, citado pelo jornal Público. "Foi o início do fim da era Vieira no Sport Lisboa e Benfica", refere ainda.

Luís Filipe Vieira, refira-se, pede uma indemnização de 31 mil euros, no novo processo em que Rui Pinto é acusado de 377 crimes. O Ministério Público (MP) acusou o criador do Football Leaks crimes relacionados o acesso aos emails do Benfica e de outros clubes, Liga, empresas, advogados, juízes, procuradores, Autoridade Tributária e Rede Nacional de Segurança Interna.

Segundo o despacho de acusação, estão em causa 202 crimes de acesso ilegítimo, 134 de violação de correspondência, 23 de violação de correspondência agravado e 18 de dano agravado, num total de 377 crimes imputados a Rui Pinto.

Segundo o "Público", no seu pedido de indemnização, Luís Filipe Vieira afirma que Rui Pinto também acedeu a informação pessoal, deixando-o com sentimentos de "revolta, angústia e devassa". "Viveu um período dramático no clube, tentando, por um lado e enquanto líder, serenar os ânimos necessariamente perturbados dos atletas, colaboradores e parceiros de negócios e, por outro, tentando arranjar uma soluçlão para impedir o permanente acesso de divulgação pública de emails e informações privadas", surge mencionado.

por alegada devassa do sistema informático do Benfica, de juízes e procuradores, de empresas da empresária angolana Isabel dos Santos, da Liga de Clubes. O primeiro processo de Rui Pinto tem leitura de sentença agendada para 11 de setembro.