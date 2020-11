Vieira aceita colocar milhões à vista por Lucas Veríssimo

Presidente do Benfica reformulou, em conjunto com o presidente interino do Santos, a proposta de aquisição do central brasileiro.

Luís Filipe Vieira reformulou com Orlando Rollo, presidente interino do Santos, a proposta de aquisição de Lucas Veríssimo.

De um empréstimo inicial de seis meses e uma compra obrigatória em julho, a pagar em cinco anos, num valor a rondar os 6,5 milhões de euros (pelos 85 por cento do passe detido pelo clube, tendo o jogador os outros 15), mais os juros, o líder encarnado acedeu a colocar dinheiro à vista. Segundo apurou O JOGO, Vieira ofereceu um pagamento inicial de 1,3 milhões de euros, diluindo os restantes 5,2 milhões em quatro prestações anuais a partir de 2021.

Alvo prioritário do treinador dos encarnados para o eixo da defesa deverá saber na próxima semana se o Conselho Fiscal e o Deliberativo viabilizam a nova proposta de Luís Filipe Vieira

Os encarnados chegaram-se à frente na exigência que tinha sido feita pelo Conselho Fiscal do emblema paulista, de tal forma que o tema nem sequer foi votado posteriormente pelo Conselho Deliberativo do clube, processo exigido pelos estatutos em vésperas de uma eleição presidencial. Com isto, o negócio por Lucas Veríssimo inflacionou, mas Luís Filipe Vieira quer mesmo dar mais este reforço a Jorge Jesus.

O novo acordo entre Vieira e Rollo será de novo submetido à dupla avaliação, tendo o líder santista pedido já a convocação com urgência dos dois órgãos. A expectativa de agenda aponta para que se realizem na segunda-feira, mas é real a possibilidade de serem agendadas apenas para quinta-feira. Seja como for, o próprio jogador já anunciou a sua decisão de se transferir para o Benfica e ontem mesmo a Rádio Bandeirantes, do Brasil, anunciava que Lucas Veríssimo até já está a procurar, à distância, casa em Lisboa, capital à qual Vieira deverá voltar nas próximas horas.