Vieira: "A forma como me olhavam na rua causou-me sofrimento"

Ex-presidente do Benfica disse que teve um princípio de depressão com a divulgação dos emails no Porto Canal.

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, afirmou esta sexta-feira em tribunal que teve um princípio de depressão devido à divulgação dos emails no Porto Canal. "A forma como me olhavam na rua causou-me sofrimento, a minha mulher era confrontada na padaria, era constante e sofri muito com isto", afirmou, segundo o JN, Luís Filipe Vieira.

De acordo com o antigo dirigente, o Benfica viu escapar um negócio com investidores chineses no valor de 79 milhões de dólares ao longo de cinco anos. "Perdeu-se o negócio que estava baseado na credibilidade da marca Benfica", disse.

Vieira, que testemunhou na qualidade de assistente do processo, referiu ainda o acordo com a Emirates esteve em risco. "Estiveram quase para romper o contrato e tivemos que ir à Emirates para mostrar que a dignidade do Benfica mantinha-se", lembrou, acrescentando que foi chamado ao BCP para justificar os emails. "Perguntaram-me o que se passava, que história era aquela da corrupção", declarou. "O Benfica estava muito avançado face aos adversários, não havia ninguém na Europa que pudesse em causa a sua credibilidade. Isto foi um assalto ao Benfica", rematou.