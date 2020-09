Vieira à espera de vender Vinícius para voltar a atacar dupla do Flamengo

Presidente do Benfica a está a contar com a venda do melhor marcador do último campeonato como forma de potenciar o investimento. Flamengo demonstra abertura e já aguarda a negociação

Jorge Jesus assegurou esta semana que ainda está à espera de um central, mas a lista de pedidos do treinador encarnados, sabe O JOGO, volta a incluir um médio e ambos foram por si trabalhados no Flamengo.

Trata-se de Gerson e Bruno Henrique, alvos voltarão a ser abordados com os responsáveis do emblema do Rio de Janeiro, sendo certo que do lado benfiquista está já definida uma fasquia para concluir o negócio: 35 milhões de euros pelos dois jogadores.

O Flamengo fechou a porta à saída do médio de 23 anos e do avançado de 29 anos quando Jorge Jesus ingressou no Benfica, mas agora a abertura é outra, até porque os jogadores querem emigrar. "Há jogadores que estão para sair há bastante tempo. Um vai para o Benfica, outro vai não sei para onde. É o pai de um que fala com o outro... mas continuam aí", disse Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Fla, numa referência ao pai de Gerson, que tem pressionado para que o seu filho possa transferir-se para a Luz.

Embora tenha apontado que "têm contrato e cláusulas de rescisão de 40, 50 milhões", Marcos Braz deixou aberta a porta da saída. "Vamos estar à mesa para discutir, mas até agora não há nada. Lá em Portugal estão animados para levar os jogadores", acrescentou, em conferência de Imprensa realizada após a goleada (5-0) sofrida ante o Independiente del Valle, na Taça Libertadores, com Gerson a titular mas substituído aos 65" e Bruno Henrique suplente lançado ao intervalo, depois de ter ficado dois jogos fora da convocatória.

Se, por um lado, o Flamengo procura assegurar algum encaixe, até para fazer face à elevada fatia de gastos com um plantel muito valorizado e à quebra enorme de receitas devido à pandemia, por outro está um Benfica que conta com outros negócios para completar a reformulação do plantel pedida por Jorge Jesus quando aceitou deixar o campeão brasileiro. O afastamento do caminho da Liga dos Campeões criou um rombo nas contas, mas os planos apontam para, pelo menos, uma grande venda que supere o investimento ainda previsto.

Neste âmbito, pelas indicações que chegaram à Luz da parte de Jorge Mendes, a transferência de Carlos Vinícius é um cenário bem real até ao fecho da janela de mercado, a 6 de outubro, sempre por valores que ultrapassem os 40 milhões de euros, montante que será desviado para o processo de contratação de Gerson e Bruno Henrique. E o peso do negócio é visto como comportável por Luís Filipe Vieira porque a expectativa é de um pagamento a longo prazo, como foi conseguido na maioria dos reforços já assegurados.

Jorge Jesus está surpreendido com o rendimento de Taarabt, mas pretende manter a exigência alta e considera que a contratação de Gerson apenas será possível nesta fase, permitindo-lhe ter um 8 que ataca e defende com a mesma dinâmica. Bruno Henrique, por seu lado, apenas faz sentido mediante o emagrecimento de opções num ataque onde já há Darwin, Seferovic, Waldschmidt, Pizzi e... Carlos Vinícius, sendo que o dianteiro do Flamengo possui a velocidade e leitura de jogo que o treinador admira.