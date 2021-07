Vidal tem mais interessados e Benfica alinha Lázaro como plano B

A contratação de mais um jogador para a ala direita da defesa, com perfil de jogador ofensivo, está em marcha na Luz. Em lista está também um alvo que é acompanhado desde 2012 e foi tentado por duas vezes.

Valentino Lázaro, lateral-direito com dupla nacionalidade angolana e austríaca, é um dos nomes que está em cima da mesa dos responsáveis encarnados para a nova temporada. Nesta fase, segundo O JOGO apurou, o jogador de 25 anos é uma espécie de plano B, dado que o alvo prioritário é Aleix Vidal, de 31 anos, defesa que, contudo, tem sido muito cobiçado, com os turcos de Fenerbahçe e Galatasaray e os espanhóis do Almería, onde já jogou, a tentarem contratar o ex-Sevilha, que está sem clube.

O perfil de Vidal, que também já alinhou pelo Barcelona, encaixa em Valentino Lázaro, jogador que tem contrato com o Inter de Milão, ex-clube de João Mário que libertou o médio a custo zero e lhe abriu as portas do plantel do Benfica. O austríaco não cabe nos planos dos nerazzurri, que o cederam na última época e meia a Newcastle e Borussia Moenchengladbach. Aliás, estes dois emblemas superaram mesmo as águias na corrida pelo lateral, que também tentaram o empréstimo.

Referenciado desde 2012, por altura do Europeu sub-16, Lázaro é um lateral com grande capacidade ofensiva, capaz de assumir todo o corredor direito no esquema de três centrais, a exemplo precisamente de Aleix Vidal, que tem como vantagem estar livre e sem custo de transferência, mas tem mais quase sete anos de idade que o jogador do Inter. Tanto um como o outro são vistos pelos responsáveis benfiquistas como concorrentes à altura para Diogo Gonçalves e que até poderão colocar em risco o estatuto do português.

Certo é que Valentino Lázaro (esteve no Europeu mas sofreu uma lesão muscular que o afastou do onze) será, à partida, um jogador para negociar por empréstimo - ele que custou ao Inter em 2019/20 qualquer coisa como 22 milhões de euros - e caso as águias não consigam ou não desejem acompanhar as exigências salariais de Aleix Vidal. O internacional espanhol tem mais propostas em avaliação, nomeadamente dos turcos do Fenerbahçe e Galatasaray e dos espanhóis do Almería, clube que o lançou como sénior.