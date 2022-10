"Vices" do Benfica em rutura com Soares de Oliveira após o incidente em Paris

Co-CEO da SAD irritou-se por não ficar junto de Rui Costa no jogo do PSG e queixou-se de forma veemente, algo que levou ao desconforto no seio do clube. Há quem defenda a sua saída. O presidente escolheu Fernando Seara, líder da MAG, e Luís Mendes, n.º 2 da Direção, para se sentarem consigo na tribuna. Dirigente não tem neste momento quaisquer vice-presidentes a seu lado.

O Benfica trouxe de Paris um empate que ajudou à qualificação para os oitavos de final da Champions, mas a deslocação à Cidade Luz ficou marcada pelo desconforto e pela irritação que Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD, demonstrou pelo facto de não ter ficado ao lado de Rui Costa na tribuna, acompanhado por Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Luís Mendes, vice-presidente e também administrador da SAD.

O dirigente expressou a sua reclamação de forma veemente mesmo diante de outros dirigentes e convidados do clube, assim como do PSG. Algo que não caiu bem nas hostes encarnadas.