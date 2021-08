Vice-presidente do Benfica vê Cartão do Adepto como algo "castrador"

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, fala sobre o regresso dos adeptos aos estádios portugueses e lança "farpas" ao Governo a propósito da introdução do Cartão do Adepto.

Regresso do público aos estádios: "Há uma diferença muito grande apoio... Se doi nota negativa ao Cartão do Adepto? Sem dúvida. Quero congratular-me com o regresso do público, embora com a restrição de um terço da lotação. O Benfica já se pronunciou sobre o Cartão do Adepto. O Benfica é frontalmente contra o Cartão do Adepto. É discriminatório e restritivo, principalmente numa altura de pandemia em que é tão difícil entrar num espetáculo desportivo com tantas barreiras. É lesivo dos clubes e é algo que prejudica o apoio nos espetáculos desportivos e o público. A palavra adepto é conotada com coisas positivas, emocionais, paixão. Não se pode nunca associar com algo que restrinja, iniba, que seja castradora. Se o Benfica quiser lançar amanhã um Cartão de Adepto, tem 14 milhões de adeptos espalhados no mundo. Se o Benfica quiser potenciar esse valor enorme no mundo estaria condicionado, pois existe o Cartão do Adepto, que tem conotação muito negativa."

Introdução do Cartão do Adepto mancha a alegria do regresso do público? "Completamente, e o Benfica ao longo dos últimos tempos, tem feito vários pareceres e tem enviado várias informações e opiniões para as autoridades portuguesas, infelizmente sem qualquer tipo de resposta ou resultado."