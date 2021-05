Vice-presidente do Benfica deixa apelo para que haja público no final da Taça de Portugal

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, comentou a presença de público na última jornada da Liga NOS, na final da Champions pede que haja também na final da prova-rainha.

Liga anunciou regresso público: "Como o Benfica sempre defendeu, desde há muito o público já deveria ter regressado aos estádios. Houve experiências no futebol europeu e correu bem. Já é tarde. Temos de ter respeito pela pandemia e pelas medidas de saúde pública, mas já é uma medida tardia. Temos um estádio magnifico, um dos melhores do mundo, com entradas e saídas perfeitamente arejadas, lugares que dá para ter distanciamento exigido. Não compreendo como um estádio como o nosso e outros próximos do nosso e por esse mundo fora, uns já têm público, outros não. Penso que há uma quota de responsabilidade da FPF, penso que devia ser mais arrojada no pedido a fazer ao Governo. É importante que a FPF repense bem. À boleia de termos a final da Liga dos Campeões no norte do país vamos ter finalmente adeptos no nosso estádio. 10 por cento no nosso estádio de 65 mil espectadores é um número, num estádio de 5 mil espectadores é outro número. [quantidade de espectadores] Não deveria ser fixa, devia ser variável em função das condições de cada estádio. Temos condições para muito mais. Público na Champions são 12 ou 16 mil, cerca de 25% do Estádio do FC Porto.

Há boas perspetivas para a final da Taça de Portugal? "Apelava a que houvesse certa compreensão para que final da Taça de Portugal, final de todos nós, do povo português, é a prova-rainha, tivesse público, respeitando as normas, mas com público. Futebol sem público é como comida sem sal. Viu-se esta época. Faltou-nos o público, o adepto, os sócios, as pessoas, para nos sentimos mais fortes. O Benfica é mistura grande e forte de todo o Portugal."

Dérbi sem público: "É pena. Tem todas as condições para ser um jogo disputado, espero que possamos ganhar, como qualquer jogo. É um jogo normal, não atribuo importância especial, como temos de ganhar todos os jogos na Luz ou fora. É mais um jogo. Ainda está em aberto a disputa pelo segundo lugar, e por isso é importante ganhar, como o último em Guimarães e importante ganhar a final da Taça de Portugal."