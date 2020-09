"Vice" do Benfica aponta à Liga Europa e deixa garantia sobre o fair-play financeiro

Varandas Fernandes fala em "grande desilusão" após eliminação na terceira pré-eliminatória da Champions.

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, reagiu esta quarta-feira à eliminação do Benfica da Liga dos Campeões, na terceira fase preliminar, frente ao PAOK.

Em entrevista à Antena 1, o dirigente das águias fala numa "grande desilusão", mas traça, desde logo, a vitória na Liga Europa como o novo objetivo do clube para 2020/21.

"Tivemos todos uma grande desilusão, mas é importante levantar a cabeça. Nestes momentos é que a equipa técnica e os jogadores mais precisam de apoio. Estamos ainda no início da época, nos princípios da construção de uma grande equipa, e temos de estar focados e com os olhos postos no futuro, que no meu entender é a conquista do campeonato e da Liga Europa", afirmou Varandas Fernandes, que deixa uma garantia sobre a posição do Benfica no que ao fair-play financeiro da UEFA diz respeito:

"O Benfica é um clube muito responsável. Nos últimos sete anos têm visto os resultados da SAD, que são bastante positivos. O fair-play financeiro da UEFA tem sido respeitado e continuará a ser respeitado. Temos uma gestão muito rigorosa e minuciosa. Com a gestão financeira que temos não corremos esse risco [de incumprimento]", acrescentou o "vice" do Benfica.