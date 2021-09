Viagens devido às seleções deixam eixo defensivo do Benfica em alerta

Viagens, diferenças horárias e jogos vão deixar marca nos centrais mais utilizados por Jesus. Ambos têm chegada prevista aos Açores na madrugada do jogo com o Santa Clara antes da ida... a Kiev

É uma verdadeira maratona o que estas duas semanas iniciadas após a receção do Tondela significam para Lucas Veríssimo e Otamendi, dupla de centrais que foram convocados, respetivamente, pelas seleções de Brasil e Argentina.

Às viagens intercontinentais, vai seguir-se o regresso a Portugal, mas para os Açores, onde as águias defrontam o Santa Clara no sábado, sendo que os dois jogadores têm chegada prevista a Ponta Delgada só na madrugada do jogo, onde Jesus conta utilizá-los como titulares caso se apresentem em pleno. Depois ainda se seguirá a deslocação a Kiev, na Ucrânia, na estreia encarnada na Champions, logo dia 14.

Contas feitas e em termos gerais, neste ciclo Lucas Veríssimo não fará menos de 30 mil quilómetros em viagens e Otamendi superará os 32 mil. Ambos podem, aliás, defrontar-se hoje à noite dado que as suas seleções jogam em São Paulo uma partida de qualificação para o Mundial2022.

No caso do brasileiro, que ainda espera pela estreia na equipa canarinha, além do embate com os argentinos, esteve em Santiago do Chile, seguiu para São Paulo e vai passar ainda por Pernambuco, para o Brasil-Peru na madrugada de dia 10. Já Otamendi, esteve na Venezuela, onde jogou 90 minutos pela sua seleção, seguiu para o Brasil para jogar hoje em São Paulo e vai, ainda, para Buenos Aires (Argentina). Aí, será opção no onze que defronta a Bolívia no estádio "La Bombonera".

Perante o desgaste esperado da dupla de centrais mais utilizada esta época - Otamendi leva 630", Veríssimo 572" - Jesus terá de pensar como gerir a linha defensiva para Kiev. Até porque também Vertonghen, ainda que mais cedo e com menos viagens, volta após estar ao serviço da Bélgica. Morato, Ferro e André Almeida são outras opções para o técnico.