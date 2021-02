Viagem do Benfica tem baixa certa: Vieira falha jogo em Roma

Águias treinam esta manhã no Seixal e têm voo à tarde, com Gilberto em dúvida e uma baixa certa.

Dadas as restrições causadas pela pandemia, o plantel do Benfica ainda treina esta quarta-feira no Seixal e segue viagem apenas à tarde, na véspera do jogo com o Arsenal que, em vez de ser realizado no Estádio da Luz, foi mudado para o Olímpico de Roma.

A conferência de imprensa também se realiza ainda em território nacional, antes da comitiva embarcar para Itália, sabendo-se desde já que terá uma baixa de peso. Luís Filipe Vieira, segundo O JOGO apurou, não irá liderar o grupo, numa decisão tomada após conselho médico em contrário, como já havia acontecido em Moreira de Cónegos, na jornada anterior do campeonato.

Será, então, o administrador da SAD e vice-presidente Rui Costa a chefiar uma comitiva na qual ainda é incerta a inclusão de Gilberto. André Almeida, lesionado de longa duração, e Jardel, também devido a problemas físicos, já estavam fora do jogo, mas o lateral-direito, que já havia falhado o Moreirense, também deverá ficar em terra, embora a decisão final apenas hoje deva ser tomada por Jorge Jesus.

Significa isto que a aposta numa defesa com três centrais, que significaria a estreia de Lucas Veríssimo, ainda não estará cimentada na planificação do treinador dos encarnados. Por um lado, a entrada de uma cara nova e sem qualquer minuto somado já teria de merecer trabalho suplementar de adaptação ao esquema habitual, mas a necessidade de manter o adaptado Diogo Gonçalves da direita do setor recuado apresentar-se-ia como mais um fator que não contribuiria para a coesão da defesa.

Esta quarta-feira de manhã ainda há treino, pelo que a decisão final ficará reservada para as próximas horas, mas a recuperação de Gilberto é, neste momento, vista como difícil para o jogo com o Arsenal.