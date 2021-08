"Vi o Benfica contra o Spartak e impressionou-me o espírito da equipa"

Fred Rutten, que treinou o PSV e defrontou o Benfica em 2010/11 na Liga Europa, tendo sido eliminado nos quartos de final após uma derrota por 4-1 na Luz na primeira mão e um 2-2 em Eindhoven na segunda mão, falou a O JOGO sobre a eliminatória que decidirá o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O PSV venceu os seis primeiros jogos da época. Como analisa o adversário do Benfica no play-off?

- O desenvolvimento da equipa está a correr muito bem. No ano passado tinham um novo treinador [Roger Schmidt] e este ano está a notar-se essa evolução, o processo está a consolidar-se e a construção da equipa está a fazer-se notar. A equipa está a jogar como o treinador gosta e tem estado muito bem, quer na Liga dos Campeões quer a nível interno. Têm boas possibilidades de passar à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como joga este PSV?

- É uma equipa que pode mudar, no ano passado jogava em 4x2x2x2 e este ano tem jogado mais em 4x3x3.